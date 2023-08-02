Reuters заявило о планах США по модернизации состава ракетного топлива

США планируют модернизировать химический состав своего ракетного топлива. Об этом 2 августа сообщает Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

Пентагон и конгресс Соединенных Штатов рассматривают этот вопрос, так как использование более мощного топлива может увеличить на 20% радиус действия некоторых вооружений, рассказали информаторы агентства.

В статье говорится, что представители американских властей обсуждают модернизацию на фоне нарастающего военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В мае глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк заявил, что КНР модернизирует свои вооруженные силы «угрожающими темпами». Он подчеркнул, что Китай ведет разработку стратегических вооружений и инфраструктуры, которая нужна для проецирования военной мощи на большие дистанции.

Тогда же первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс заявила о планах сдерживания Китая в течение десятилетий. По ее словам, соперничество между двумя странами продолжится на протяжении нескольких поколений жизни людей.

Ранее, в апреле, глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что США до сих пор покупают российские ракетные двигатели РД-180 и не могут узнать состав их сплава.

Отношения между США и КНР обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку его независимости. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.