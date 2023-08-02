Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Мир
The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Трансгендер из США стал официальным представителем сил обороны Украины
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Мир
Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отмены санкций против РФ
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер
Сюжет:

Путин наградил госнаградами погибших на спецоперации военных

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами участников специальной военной операции по защите Донбасса, а также семьи погибших военнослужащих. Церемония вручения проходила в Екатерининском зале Кремля в среду, 2 августа.

Президент указал, что участники спецоперации ежедневно проявляют большое мужество, героизм и преданную службу России.

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что погибшие участники спецоперации ушли как герои, не дрогнув и не отступив. В частности, президент удостоил звания Героев России посмертно капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. Российский лидер передал медали «Золотая Звезда» их вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, а затем побеседовал с каждой из них.

Боевой прием: Владимир Путин наградил участников спецоперации
В зоне проведения СВО украинские формирования за день лишились трех самолетов и двух вертолетов

Кроме того, Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим», отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

До этого вручение государственных наград проходило 23 мая. В тот день в Кремле чествовали выдающихся россиян, чье беззаветное служение отечеству вносит заметный вклад в развитие страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023