Путин наградил госнаградами погибших на спецоперации военных

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами участников специальной военной операции по защите Донбасса, а также семьи погибших военнослужащих. Церемония вручения проходила в Екатерининском зале Кремля в среду, 2 августа.

Президент указал, что участники спецоперации ежедневно проявляют большое мужество, героизм и преданную службу России.

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что погибшие участники спецоперации ушли как герои, не дрогнув и не отступив. В частности, президент удостоил звания Героев России посмертно капитана Романа Воробьева и полковника Дениса Иванова. Российский лидер передал медали «Золотая Звезда» их вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, а затем побеседовал с каждой из них.

Кроме того, Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших участников спецоперации «как к своим», отметив, что семьи погибших защитников Родины — «наши семьи».

До этого вручение государственных наград проходило 23 мая. В тот день в Кремле чествовали выдающихся россиян, чье беззаветное служение отечеству вносит заметный вклад в развитие страны.