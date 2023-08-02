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Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Курс евро по состоянию на 17:59 мск поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 2 августа.

Ранее этим днем стоимость европейской валюты доходила до 102,015 рубля. Это самый высокий показатель с 20 июля. Впоследствии курс евро опустился ниже уровня в 102 рубля.

Тем временем курс доллара на Мосбирже вечером 2 августа превысил 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года. По данным на 17:17 мск, курс доллара рос на 1,87%, до 94,06 рубля.

К 17:30 мск курс доллара замедлил рост до 93,89 рублей (+1,69%). В то же время курс евро рос на 1,3%, достигая 102,5 рублей, а стоимость юаня составляла 13,025 рублей (+1,46%).

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Накануне советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров рассказал «Известиям», что август традиционно считается самым сложным месяцем для рубля. Российская валюта будет колебаться в районе важных психологических уровней — 90 рублей в случае с долларом и 100 рублей в случае с евро.

31 июля партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что летнее ослабление рубля к доллару и евро было связано как с динамикой торгового баланса, так и с окончанием налогового периода. По его словам, спрос на наличную валюту летом со стороны россиян традиционно возрастает из-за увеличения частоты путешествий в сезон отпусков и снижения деловой активности.

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