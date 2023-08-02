Уролог поделилcя советами для борьбы с мужским бесплодием

Врач уролог-андролог Европейского медицинского центра (ЕМС), профессор, д.м.н. Бадри Гвасалия 2 августа поделился с «Известиями» советами для предупреждения и борьбы с мужским бесплодием.

Он отметил, что предупредить заболевание всегда легче, чем заниматься его лечением и дала три простых совета, которые помогут сохранить мужскую фертильность.

«Исключите вредные привычки. Алкоголь, курение, безрецептурный прием лекарственных и наркотических средств — всё это негативно влияет и на весь организм, и на мужскую половую функцию. Сперматогенный эпителий — очень чувствительная к физическим и химическим воздействиям ткань, поэтому она страдает в первую очередь. Вредные привычки — причина более трети всех случаев нарушения мужской половой функции», — рассказал Гвасалия.

Также врач посоветовал следить за гигиеной половой жизни.

«Половые инфекции — вторая по частоте причина мужского бесплодия. Половая жизнь мужчины в сегодняшнем мире может быть насыщенной и разнообразной, но стоит вступать в интимную связь только с проверенными партнерами и помнить о контрацепции, в том числе при неклассических видах секса. Если вы заметили симптомы половых инфекций, не затягивайте и не занимайтесь самолечением — обратитесь к урологу», — предупредил уролог.

Кроме того, по его словам, важно не допускать перегрева мошонки.

«Оптимальная температура для правильного созревания сперматозоидов — 34–35 градусов. Именно поэтому такой важный орган, как яички, не спрятан в теле, а находится снаружи. Старайтесь долго не лежать горячей ванной, сократите частоту посещения бань и саун максимум до одного раза в месяц, а во время долгой сидячей работы периодически вставайте и делайте разминку», — отметил Гвасалия.

Немаловажную роль в этом вопросе играет и питание. Врач посоветовал есть нежирное мясо (курицу, говядину), красную рыбу, морепродукты, овощи (обязательно морковь и свеклу), цитрусовые, орехи, нежирный творог и мед. При этом он обратил внимание, что необязательно съедать всё это за день, а в течение недели попробовать ввести эти продукты в свой рацион. Лучше готовить на гриле, а не жарить на масле.

Также андролог посоветовал контролировать вес, нормализовать режим сна и отдыха, пить минимум 2–2,5 л жидкости в сутки и заниматься регулярно сексом (три-четыре раза в неделю).

В заключение Гвасалия отметил, что не стоит забывать о визитах к врачу, посещая андролога один раз в год. При частой смене половых партнеров и (или) периодических случайных половых контактах, по его словам, анализы на половые инфекции и ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С также необходимо сдавать раз в год. А при планировании беременности — сдать спермограмму и прийти на прием к врачу.

21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с естественными родами — в таком случае часто делают кесарево сечение.