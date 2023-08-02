Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер

Западные страны не должны вводить свои войска в Нигер для восстановления конституционного порядка в стране. Об этом заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни в среду, 2 августа.

«Мы должны работать над тем, чтобы в Нигере возобладала дипломатия и была восстановлена ​​демократия, любая военная инициатива Запада должна быть исключена, потому что это будет воспринято как новая колонизация», — сказал он в эфире телеканала Rai News 24.

По словам министра, ситуация в Нигере «развивается», и известие о том, что военные, ответственные за переворот, готовы вновь открыть границы, «может быть признаком разрядки».

При этом он отметил, что у него нет информации о намерениях членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявивших 30 июля, что они готовы принять меры вплоть до использования военной силы.

«Мы не знаем, что решат делать западноафриканские страны, которые угрожали военными действиями. <…> Мы работаем, чтобы дипломатия восторжествовала, но это ситуация, которая может измениться», — сказал Таяни.

1 августа спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантос Симао выразил надежду, что ситуация в Нигере будет урегулирована без применения силы. Сантос Симао также подчеркнул, что всемирная организация выступает в поддержку по поводу любых переговоров по мирному восстановлению конституционного порядка в стране, однако на данный момент ООН не участвует в них.

В тот же день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Он сообщил, что при этом группы Еврокомиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и вместе со своими коллегами из соседних стран будут стараться ограничить негативные последствия переворота для населения Нигера.

Кроме того, об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

Решения об эвакуации были приняты после того, как в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.