Сергей «Кратос» Калинин оценил шансы Дацика в бою против Томпсона

Российский боец Сергей Калинин, который больше известен под прозвищем Кратос, прокомментировал предстоящий бой россиянина Вячеслава Дацика с британцем Оли Томпсоном. По мнению спортсмена, у россиянина есть большие шансы на победу, если он будет избегать ударов противника.



Спортсмен также отметил, что Дацик способен выстоять попадания Томпсона по голове в отличие от бойца MMA Алексея Олейника.

«Должен выстоять. В принципе, у него «держалка» хорошая. Скорее всего, если не будет, так же как в крайнем бою, просто подставлять голову, отбивать удары лицом, может выиграть, если не попасться на Lucky Punch», — сказал Кратос.

Калинин высказал предположение о том, что победа Томпсона над Олейником была обусловлена лишь тем, что российский боец больше специализируется на борьбе. Также он отметил, что удары боксеров, в особенности выступающих в тяжелом весе, «априори жесткие».

Ранее 31 июля Оли Томпсон пообещал одолеть российского спортсмена Дацика в предстоящем бою смешанного стиля.

«Меня не волнуют его слова. Я сильнее, я могу драться, боксировать. Мнение Дацика никем и никогда не учитывалось. Мне нравится его «треш-ток», он только в этом хорош», — заявил Томпсон.

По его словам, в то время, пока россиянин будет продолжать «болтать», он сам «будет драться».

Поединок Вячеслава Дацика и Оли Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.