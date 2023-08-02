В кикшеринге электросамокатов поддержали идею о штрафах для их водителей

Введение штрафов за вождение электросамокатов в нетрезвом виде и превышение скорости важны для повышения безопасности их использования. Об этом «Известиям» 2 августа сообщили в пресс-службе кикшеринга Woosh.

Ранее в этот день сообщалось, что за превышение скорости при вождении электросамоката, велосипеда и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до 5 тыс. рублей. За вождение в нетрезвом виде предполагается штраф в 10 тыс. рублей. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

«Мы поддерживаем меры, направленные на контроль соблюдения правил управления электросамокатами. Кикшеринг сегодня — это полноценный городской транспорт, и, точно так же как и общественный транспорт, он не должен пугать или быть источником опасности. Штрафы в такой ситуации — один из эффективных способов воздействия на нарушителей», — заявили в пресс-службе кикшеринга.

Там отметили, что градация штрафов, которой, по сути, и являются предлагаемые изменения, это следующий естественный шаг после включения СИМ и его статуса в ПДД.

«Контроль со стороны правоохранительных органов — один из важных факторов повышения безопасности при использовании СИМ. Так же как в случае и с другими транспортными средствами, штрафы будут следовать за недопустимое поведение при управлении СИМ, что будет способствовать повышению культуры и понимания правил вождения», — подчеркнули в компании.

При этом там подчеркнули, что вопрос превышения скорости актуален только для владельцев частных самокатов, так как все сервисы кикшеринга системно ограничивают максимальную скорость.

В свою очередь, пиар-директор другого крупного кикшеринга «Юрент» Алена Сухаревская отметила, что в компании выступают за соразмерность штрафов и преступлений.

«Если для автомобилистов на сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч последует штраф в размере 500 рублей, то почему для водителей СИМ он должен быть жестче?» — задалась вопросом Сухаревская.

При этом она также обратила внимание, что нарушение скоростного режима на шеринговых самокатах невозможно в принципе.

«Конечно, нарушения ПДД есть, и мы внутри сервиса ведем статистику и применяем к выявленным нарушителям меры — либо отправляем SMS- и пуш-уведомления о том, что человек нарушил ПДД для СИМ, а при повторных или тяжких нарушениях — блокируем аккаунт пользователя», — добавила пиар-директор компании.

Также, по ее мнению, какие бы штрафы ни были прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), необходимо, чтобы штрафовали их исполнительные органы (ГАИ и ГИБДД), а не сам сервис.

4 июля стало известно, что Минтранс планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).



В тот же день руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов поддержал увеличение штрафов для водителей электросамокатов. По его словам, действующих в данный момент штрафных санкций для них недостаточно.