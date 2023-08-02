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В России появится пикап Toyota Tundra нового поколения в модификации Arctic Trucks AT37

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Фото: «Арктик Тракс Россия»
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На российском рынке состоится дебют нового поколения пикапа Toyota Tundra в модификации Arctic Trucks AT37. Цена на ввезенные по параллельному импорту авто начинается от 12 580 000 рублей. Об этом 2 августа сообщает «Автостат».

Модификация Arctic Trucks AT37 ― разработка российского подразделения компании «Арктик Тракс Россия». В такой версии Tundra отличается увеличенным радиусом внедорожных колес, измененной геометрией передней части и кузова пикапа.

Кроме того, в исполнении Arctic Trucks AT37 покупатель может установить опциональную лебедку, силовые пороги и кронштейн крепления запаски.

В таком исполнении Tundra оснащается 3,4-литровой рядной «шестеркой» в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также на российском рынке будет представлена гибридная силовая установка i-Force Max суммарной мощностью 437 л.с.

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Ранее, 27 июля, японский производитель Mitsubishi официально представил новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Модель также известна в некоторых странах под названием Triton. Новинка ― первый за 12 лет пикап Mitsubishi, который будет продаваться в родной для компании Японии.

Новая генерация полноприводного пикапа L200 может предложить покупателю три вариации силовой установки. Таким образом, дизельный мотор Nissan 4N16 будет доступен в трех вариантах форсировки: 150, 184 и 204 л.с. На выбор представлена шестиступенчатая механическая и автоматическая трансмиссия.

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