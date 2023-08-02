39-летняя Toyota Land Cruiser 70 пережила очередной рестайлинг

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 70, который выпускается с 1984 года, пережил очередной рестайлинг. Кроме того, автомобиль вернется после долгого перерыва на рынок родной Японии: продажи внедорожника начнутся этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба австралийского подразделения Toyota.

Автомобилю вернули классическое оформление передней части с круглой оптикой. Главное отличие обновленного Land Cruiser 70 от оригинала 1980-х ― это светодиодные блоки фар.

Изменения затронули также пространство под капотом. Теперь автомобиль будет поставляться с долгожданной автоматической трансмиссией в связке с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. ― этот же двигатель знаком покупателю по Land Cruiser Prado. Классическая 205-сильная версия 4,5-литрового дизельного двигателя в паре с механической коробкой передач продолжит продаваться.

Из опций покупателю будут доступны мультируль, 6,7-дюймовый дисплей системы мультимедиа, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, а также датчик света.

Ранее, 27 июля, японский производитель Mitsubishi официально представил новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Модель также известна в некоторых странах под названием Triton. Новинка ― первый за 12 лет пикап Mitsubishi, который будет продаваться в родной для компании Японии.

Новая генерация полноприводного пикапа L200 может предложить покупателю три вариации силовой установки. Таким образом, дизельный мотор Nissan 4N16 будет доступен в трех вариантах форсировки: 150, 184 и 204 л.с. На выбор представлена шестиступенчатая механическая и автоматическая трансмиссия.