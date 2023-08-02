Почти 700 млн рублей направят на возведение ВПС-21 в Воронежской области
В Воронежской области объявили аукцион на выполнение работ третьего этапа строительство водоподъемной станции (ВПС-21). Начальная стоимость контракта составляет 696,6 млн рублей.
Станция будет расположена в Новоусманском районе. Ее объединят с существующей ВПС-9. В качестве заказчика выступает «РВК-Воронеж». Победитель торгов будет объявлен 31 октября, пишет ИА «Абирег».
Готовый объект планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Прежние этапы работ выполняет «Воронежстройкомплекс».
В Астраханской области в конце июня стартовало строительство нового водопровода в поселке Ильинка. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода».