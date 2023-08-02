Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем

На погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия отсутствуют заторы, ситуация улучшилась, сообщил «Известиям» 2 августа руководитель филиала «Траско» в Екатеринбурге Максим Нехаев. Весной на границе России с Китаем наблюдались километровые очереди из грузовиков.

«В настоящий момент на погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия отсутствуют заторы, заезд транспортных средств осуществляется по электронной очереди в круглосуточном режиме. Кстати, подобная практика реализуется и на границе Казахстана и Китая. Прохождение границы в режиме живой очереди осталось на переходах Монголия – Китай, а также на дальневосточных погранпереходах РФ – Китай. Там ожидание на заезд составляет от двух до пяти дней», — уточнил Нехаев.

По его словам, электронная очередь на российско-китайской границе в Забайкальске пока работает в тестовом режиме. Предполагается, что официально ее запустят с 1 сентября этого года. При этом в настоящее время грузовые автомобили пересекают границу РФ приблизительно в течение 24 часов, добавил он.

«В целом, ситуация улучшилась, главным образом из-за того, что была открыта электронная очередь для записи транспортных средств на заезд в приграничную зону. Вместе с этим был введен круглосуточный режим работы таможенного органа и пограничной службы, а также увеличено количество персонала с обеих сторон. Эти процессы также поспособствовали урегулированию процедур оформления самоходной техники при выезде из Китая», — заключил Нехаев.

Как сообщали «Известиям» 15 мая, на границе России с Китаем выстроились большие очереди из грузовиков, которые не могли выехать из страны. Как рассказывал тогда один из водителей, за день дальнобойщики на границе проезжали всего около 90–100 м. Еще один человек уточнял, что движение в живой очереди было катастрофически медленным.

16 мая в Росгранстрое сообщили о планах модернизации этого пункта пропуска. Там отметили, что погранпереход оснастят оборудованием для повышения скорости контроля.