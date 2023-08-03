В Ростовской области создана сеть муниципальных центров управления

В Ростовской области начали работу еще 29 муниципальных центров управления, сообщил заместитель губернатора Артем Хохлов. Таким образом, сегодня МЦУ функционируют во всех 55 муниципальных образованиях региона.

Основная задача МЦУ — работа с социальными сетями и специальными сервисами, которые в последнее время все активнее используются гражданами для сообщения о существующих проблемах. Специалисты муниципальных центров управления находят информацию о проблемных вопросах, обрабатывают информацию в системах «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи», проводят анализ и оперативно направляют данные в соответствующие структуры для принятия мер, контролируя каждое поручение вплоть до его выполнения.

Впервые подобный опыт в регионе был осуществлен в ноябре 2020 года, когда на Дону заработал «Центр управления регионом». С учетом успешности эксперимента по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева летом 2021 года позитивный опыт ЦУР начали распространять в донских территориях. Так, первые пять муниципальных центров управления открылись в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

На сегодняшний день Центр управления регионом Ростовской области координирует работу всех МЦУ в регионе. Специалисты ЦУР проводят обучение сотрудников муниципальных офисов, предоставляют им доступ к информационно-аналитическим системам, необходимым для эффективной работы. В их числе — «Тепловая карта» с актуальной информацией по поступающим сообщениям от граждан, которая является основным инструментом для принятия управленческих решений.