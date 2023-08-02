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На российском рынке появились седаны Kia Pegas из Китая

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Фото: autohome.com.cn
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Корейские компактные седаны Kia Pegas, произведенные в КНР, появились в салонах российских дилеров. Цена на ввезенный по параллельному импорту седан стартует от 1,9 млн рублей. Об этом 2 августа сообщает Autonews.ru.

Kia Pegas построен на той же платформе, что российский бестселлер Kia Rio актуального поколения. Габариты Pegas: 4300×1700×1460 мм, а длина колесной базы составляет 2570 мм.

Автомобиль доступен российскому покупателю в единственном исполнении: с 95-сильным атмосферным двигателем мощностью 1,4 л в тандеме с четырехступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на переднюю колесную ось. Максимальная скорость Kia Pegas ― 170 км/ч.

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Ранее этим днем российские дилеры представили седаны и хетчбэки Peugeot 207i, произведенные иранской компанией IKCO. Peugeot 207i ― это модернизированная версия культовой модели 206, которая дебютировала на мировом рынке в 1998 году.

Новинка российского рынка поставляется с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л.с. Такая же силовая установка, слегка модернизированная, знакома российским автовладельцам по Peugeot 206. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия.

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