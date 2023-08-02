Раскопки проведут на территории Троицкого собора в Пскове

В Пскове до конца 2023 года начнут раскопки на территории Троицкого собора. Их будут проводить в рамках реставрации храма. Об этом рассказала директор регионального Археологического центра Марина Кулакова.

По ее словам, которые приводит Псковская лента новостей, специалисты имеют представление, что найдут на территории собора, так как два года назад в рамках проектирования реставрации они выполняли шурфы около фундамента.

Ранее стало известно, что реставрация Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове начнется в августе. Она продолжится около трех лет. Строительство последнего здания собора датируется периодом с 1682 по 1699 год.