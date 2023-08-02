Рестайлинговый Nissan Qashqai появится на рынке Европы в 2024 году
Японский производитель Nissan начал дорожные испытания пережившего рестайлинг кроссовера Qashqai. Обновленная версия мирового бестселлера выйдет на европейский рынок в 2024 году, сообщает портал Motor1.
Обновленная модель получит измененный дизайн передней части, в том числе новые бамперы и фары. Также автомобиль после рестайлинга будет отличаться видоизмененными порогами, задним спойлером и оптикой.
В качестве силовой установки Nissan предложит покупателю две версии с бензиновыми двигателями: мощностью 138 л.с. и 156 л.с. на выбор. Кроме того, автомобиль будет продаваться с гибридным агрегатом суммарной мощностью 190 л.с.
Ранее, 21 июля, в салонах российских дилеров появились кроссоверы Changan CS95 Plus. Модель не так давно претерпела рестайлинг, и теперь ее привезли в Россию по параллельному импорту.
Главные отличия CS95 Plus для внутреннего рынка от аналогичного кроссовера, официально поставляемого в Россию, затрагивают экстерьер. Так, после обновления у кроссовера изменились передний бампер и решетка радиатора.