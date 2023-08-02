Метеорологи предупредили о возможных подтоплениях в Псковской области

На Псковскую область надвигаются ливни и грозы. Осадки ожидаются во второй половине дня в среду, 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В свою очередь, ИА FlashNord со ссылкой на спасательную службу пишет о том, что из-за большого количества осадков не исключены локальные подтопления. В ведомстве призвали местных жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и воздержаться от поездок и турпоходов.

Ранее, 2 августа, столичный главк МЧС РФ сообщил, что жаркая погода с температурой свыше 30 градусов ожидается в Москве до понедельника, 7 августа. С 5 по 7 августа ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 34 градусов.