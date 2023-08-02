«Автотор» начал промышленное производство внедорожников BAIC BJ40

Калининградский завод «Автотор» дал старт отгрузке внедорожников BAIC BJ40 из первой промышленной партии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба «Автотора».

Выпуск BAIC BJ40 на калининградском предприятии ведется с июня этого года. За это время «Автотор» подготавливал почву для серийного производства модели: так, была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.

BAIC BJ40 ― внедорожник с полным приводом и жестко подключаемой передней осью. Автомобиль оборудован двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 225 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией ZF.

1 августа стало известно, что покупатель уже сейчас может заказать внедорожник BAIC, однако получить ключи от него удастся только во второй декаде августа.