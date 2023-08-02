МО России: Киев пытался атаковать сопровождавший гражданское судно корабль ВМФ

В ночь на 2 августа Украина предприняла попытку атаковать корабль ВМФ России в Черном море, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атака совершалась с применением морского беспилотного катера, который был своевременно обнаружен и уничтожен экипажем российского корабля.

Инцидент произошел в юго-западной части моря во время сопровождения гражданского морского транспорта кораблем ВМФ РФ.

Накануне в МО РФ сообщили, что Киев при помощи трех безэкипажных катеров попытался осуществить террористическую атаку на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Военные корабли обнаружили катера и обезвредили их, уточнили в ведомстве.

18 июля Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по объектам, где готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. В частности, высокоточным оружием морского базирования было поражено место изготовления беспилотных катеров на судоремонтном заводе в районе Одессы, уточнили в ведомстве.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.