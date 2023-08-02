Аналитик оценил последствия для Европы после отказа Нигера поставлять уран

В странах Европы не произойдет дефицита урана из-за отказа Нигера поставлять этот вид топлива. Такое мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал в среду, 2 августа.

По словам специалиста, европейские страны столкнутся не с физическим дефицитом урана, а с проблемами в экономиках.

«Если Нигер прекратит экспорт урана вообще, это будет провоцировать дефицит предложений на мировом рынке и, соответственно, толкать цены вверх. Европейцы смогут найти какого-то другого поставщика, но вопрос — какая будет цена этого урана?» — сказал он беседе с Lenta.Ru.

Также аналитик сообщил, что французские компании имеют доли в проектах Нигера, связанных с ураном. Соответственно, они не заработают из-за отказа Нигера поставлять этот вид топлива.

«Плюс уран не перерабатывался, не обогащался в Нигере, а отправлялся как раз во Францию, и там самостоятельно производили ядерное топливо. Сейчас есть риск того, что придется у кого-то другого покупать готовое ядерное топливо и не задействовать или задействовать в меньшей степени свои предприятия. Это ударит по экономике французских компаний», — заключил Юшков.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере. Она также отметила, что угроза применения силы не будет способствовать урегулированию ситуации, передает RT.

Ранее в этот день евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил «Известиям», что военный переворот в Нигере и решение новых властей приостановить экспорт урана во Францию может стать проблемой для некоторых европейских стран, а потому введение санкций против российского атомного сектора в ближайшее время не встанет на повестке дня Евросоюза.

При этом он подчеркнул, что для самой Франции подобные ограничения со стороны Нигера не станут большой проблемой, поскольку Париж диверсифицировал поставки ископаемого и получает его из Казахстана, Австралии и других стран. Однако евродепутат отметил, что Евросоюз умеет принимать решения, которые не сходятся с интересами объединения.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день военные заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты, сообщает телеканал «360». В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Новые власти государства на фоне усиления антифранцузской и в целом антизападной риторики объявили о приостановке экспорта золота и урана во Францию, сообщает телеканал «Звезда».

2 августа военные, совершившие государственный переворот в Нигере, объявили об открытии воздушных и сухопутных границ республики с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, передает НСН.