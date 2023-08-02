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Эксперт объяснил рост юаня и спрогнозировал курс в августе

Эксперт Соловых: в августе курс юаня будет в диапазоне 13–13,5 рубля
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Фото: REUTERS/Florence Lo
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В августе юань будет находиться в диапазоне 13–13,5 рубля, считает руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых. Об этом он рассказал «Известиям» 2 августа.

Ранее в этот день курс юаня превысил 13 рублей в первые с апреля 2022 года. По данным сайта Мосбиржи на 16:12, китайская валюта опустилась до уровня в 12,983 рубля.

«Так как главные продавцы иностранной валюты в России — это компании-экспортеры, то сила или слабость российской валюты во многом зависит от тех денежных потоков, которые идут от них на внутренний рынок. Вторая половина июля была относительно спокойной для рубля: он незначительно ослаб к доллару и юаню и даже немного подрос к евро. Однако 28 июля, как раз в последний торговый день прошлой недели, закончился период налоговых сборов, а значит, ликвидности на внутреннем рынке начиная с этой недели стало меньше», — объяснил Соловых.

Еще один важный фактор для валютного рынка, который может повлиять на объем ликвидности в дальнейшем, — ослабление норм валютного контроля, добавил эксперт.

«Так как российские экспортеры получили право оставлять свою выручку на счетах в иностранных банках, то предложение долларов, евро и юаней от них может снизиться еще больше — такой риск может закладывать рынок», — сказал он.

При этом, по его словам, поддерживают ликвидность на внутреннем валютном рынке в начале этого месяца валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Как напомнил эксперт, они заканчиваются 4 августа. После этого, исходя из показателей по нефтегазовым доходам страны, будут озвучены новые значения.

«Однако с учетом дорожающей нефти вполне вероятно, что Минфин выйдет на рынок не продавцом [юаней], а покупателем. Рынок рассматривает такую вероятность событий, а импортеры закупаются юанями. Кроме того, дополнительная ликвидность обеспечивается зазеркаливанием рублевых расходов ФНБ — мерой, которая начала действовать с 1 августа 2023 года. Я жду юань в августе в диапазоне 13–13,5 рубля», — заключил Соловых.

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Ранее, 5 июля, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с RT заявил, что структура валютного рынка за последние несколько месяцев существенно изменилась. По его мнению, ведущим рынком стал юаневый, в то время как ликвидность долларового и еврового рынков снизились и они оба поэтапно отходят на второй план.

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