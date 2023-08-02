Столовые отремонтируют в 11 школах Ульяновска

В Ульяновске в 11 школах капитально ремонтируют пищеблоки. Ход работ контролирует глава города Александр Болдакин.

По словам начальника городского управления образования Светланы Куликовой, которые приводит ulpravda.ru, в прошлом году в порядок привели девять школьных столовых, а в этом году отремонтируют еще 11. Кроме современного дизайна столовые получат обновленную материально-техническую базу.

Ремонтные работы выполняют специалисты оператора питания ООО «Город кафе» в многопрофильном лицее № 11, в лицее при УлГТУ, в школах № 61, 62 и 47. ООО «Альтернатива» приводит в порядок столовые школ № 8, 22, 52, 73, а также гимназий № 44 и 65.