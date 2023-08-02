В ближайшие часы в Москве местами ожидаются дожди и грозы
В Москве в ближайшие часы местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Соотвествующий прогноз дал на 2 августа Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, при грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Непогода продлится до 21:00.
Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале призвало жителей города не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.
Ранее в этот день главное управление МЧС России по столице предупредило москвичей о жаре до 7 августа. В ведомстве отметили, что с 5-го по 7-е число ожидается максимальная температурой воздуха в дневные часы до +34.