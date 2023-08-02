Сообщается об уничтожении базы ТО украинского флота в Измаиле

В Измаиле Одесской области уничтожена база техобслуживания украинского флота, где производился ремонт военных катеров. Об этом в среду, 2 августа, сообщил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле.

Он уточнил, что в результате ударов в ночь на 2 августа также были поражены другие объекты порта, в том числе места расположения иностранных наемников и нефтебаза.

«Было попадание в здание морвокзала по набережной Капикраяна, где, по сведениям подполья, находились иностранные военные, скорее всего, румынские», — рассказал Лебедев.

По его словам, были также поражены зерновое хранилище и элеватор, где находилась военная иностранная техника.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

Ранее в этот день стало известно о пожарах на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, кроме того, в ночь на 2 августа украинские СМИ сообщили о работе системы противовоздушной обороны в области.

21 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по верфи и морскому порту Николаева. Кроме того, российские силы поразили гостиницу «Ингул» у судостроительного завода, в которой находились украинские боевики и иностранные наемники.

Ранее, 22 июня, участники подпольной организации «Русский Херсон» помогли уничтожить склады боеприпасов националистов Украины в Херсоне. В начале месяца по наводке подпольщиков было отработано местоположение противника.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.