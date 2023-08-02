Двое детей и один взрослый погибли на озере в Красноярском крае

Мужчина и двое его несовершеннолетних сыновей погибли на озере в Красноярском крае. Об этом 2 августа сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В следственные органы поступило сообщение о том, что на озере Таловка в окрестностях поселка Большая Ирба в Курагинском районе при опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей 5 и 7 лет», — говорится в сообщении.

По данным Управления МВД России по Красноярскому краю, мужчина приобрел гидроцикл накануне. Он катался с детьми без спасательных жилетов.

23 июля сообщалось, что в Нижегородской области семья из трех человек перевернулась на лодке. Ребенка удалось спасти, его родители погибли.