Мальчик-подросток утонул во время купания в Бурее в Приамурье
В Бурейском районе Амурской области во время купания в реке Бурея утонул 17-летний мальчик. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура 2 августа.
Трагедия произошла вечером 1 августа. По предварительным данным, подросток находился на реке с друзьями. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Прокуратура Бурейского района в связи с гибелью несовершеннолетнего на водном объекте проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА PriamurMedia, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
1 августа сообщалось, что в Красноярском крае проводится проверка по факту гибели 12-летней девочки. Школьница утонула во время отдыха у реки в Большемуртинском районе.