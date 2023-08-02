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Мальчик-подросток утонул во время купания в Бурее в Приамурье

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В Бурейском районе Амурской области во время купания в реке Бурея утонул 17-летний мальчик. Организована проверка, сообщает региональная прокуратура 2 августа.

Трагедия произошла вечером 1 августа. По предварительным данным, подросток находился на реке с друзьями. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Прокуратура Бурейского района в связи с гибелью несовершеннолетнего на водном объекте проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА PriamurMedia, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

1 августа сообщалось, что в Красноярском крае проводится проверка по факту гибели 12-летней девочки. Школьница утонула во время отдыха у реки в Большемуртинском районе.

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