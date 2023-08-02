МО опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Российские военные уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Кадры публикует Минобороны России в среду, 2 августа.

На кадрах бронегруппа российского подразделения, в составе которой танки и боевые машины пехоты, с ходу ведут огонь из пушек по замаскированным позициям ВСУ.

В ходе огневого воздействия были уничтожены как огневые точки, так и живая сила противника.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские силы ликвидировали самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 на краснолиманском направлении, которую Киев получил от Берлина в качестве военной помощи.

Кроме того, также в этот день начальник пресс-службы Центральной группировки войск Александр Савчук рассказал, что на краснолиманском направлении были сорваны пять атак механизированных бригад украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.

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