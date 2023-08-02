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Толкнувшего подростка под поезд в московском метро отправили на лечение

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд в московском метро, направили в психиатрический стационар
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Фото: t.me/moscowproc
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Мужчину, обвиняемого в умышленном столкновении подростка под поезд в московском метро, по решению суда направили в психиатрический стационар. Об этом 2 августа сообщает столичная прокуратура.

«По решению суда мужчина направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Согласно заключению экспертов, когда мужчина столкнул подростка на рельсы в метро, он не мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

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Инцидент произошел 9 марта. Тогда на станции «Киевская» Кольцевой линии мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка прямо под поезд. Мальчик выжил после падения на пути.

Позже стало известно, что толкнувший проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Оттуда его выписали досрочно, не предупредив близких. Информацию подтвердила его жена Ольга.

Задержанный не смог пояснить мотивы своего поступка — никакой конфликтной ситуации между ним и пострадавшим не было. При этом он осознавал, что делает, и понимал, что это может привести к смерти подростка.

Было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. В ходе первого заседания, которое прошло 6 июля, мужчина признал свою вину и заявил, что не против продления ему меры пресечения.

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