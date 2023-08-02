Капремонт участка дороги «Амга» завершили досрочно в Якутии

В Якутии досрочно завершили ремонт участка региональной автодороги «Амга». Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканском управлении автомобильных дорог.

Речь идет об отрезке дороги с 10-го по 19-й км. Подрядчик, которым выступило ООО «Мегинские автомагистрали», уложил новый асфальт, проложил водопропускные трубы, установил дорожные знаки и барьерное ограждение.

Согласно контракту, сдать объект было необходимо в конце октября 2023 года. Работы удалось завершить раньше срока, участок уже введен в эксплуатацию.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, дорогу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В целом по нацпроекту в Якутии в 2023 году планируют привести в порядок 245 км региональных дорог.