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Три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой

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Фото: соцсети
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Три человека получили ранения во время обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом 2 августа сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

По его словам, ранения получили мужчины 1954, 1974 и 1976 годов рождения.

«Будьте предельно осторожны. Враг целенаправленно обстреливает жилые районы. За вчерашний и сегодняшний день в Ясиноватой ранения получили шесть человек, два человека погибли. Берегите себя и своих близких», — написал он в Telegram.

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Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час выпустили 26 снарядов калибра НАТО по Донецку и Макеевке. Ранее, 31 июля, украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району. За 20 минут до атаки украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

В тот же день под атаку боевиков попала Пантелеймоновка. Всего за час по Макеевке и Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке ВСУ выпустили 26 снарядов калибром 155 мм. Были ранены девочка и две женщины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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