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ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково

Главный оператор Пулково получил предупреждение ФАС из-за доминирующего положения
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково — компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ООО «ВВСС»), сообщили «Известиям» в пресс-службе 2 августа.

Отмечается, что компания установила различные условия по оплате для операторов на одинаковые услуги.

Как выяснила служба, на территории авиагавани действуют несколько хозяйствующих субъектов — операторов, которые оказывают услуги по техобслуживанию самолетов, обработке грузов и почты и др. Каждой из компаний ООО «ВВСС» установило различную плату за одинаковые услуги при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта.

«По мнению ФАС России, в действиях оператора аэропорта содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением по отношению к операторам, работающим на территории аэропорта (признаки нарушения п.6 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции)», — подчеркнули в службе.

Ведомство выдало ООО «ВВСС» предупреждение. Организация должна в течение трех месяцев разработать и направить для согласования в ФАС единый экономически обоснованный порядок ценообразования на свои услуги и типовой договор.

«При этом компании необходимо обеспечить недопустимость включения в состав платы расходов, включенных в иные тарифы и сборы. В случае неисполнения предупреждения служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили там.

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Ранее, 13 июля, в ФАС сообщили «Известиям», что Федеральная антимонопольная служба, ее территориальные органы и Генпрокуратура РФ организовали проверки российских авиакомпаний и аэропортов. В том числе проверялось формирование перевозчиками цен на авиабилеты, установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

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