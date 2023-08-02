Режим ЧС регионального характера решили отменить в лесах Приамурья

В Амурской области с 3 августа отменят режим ЧС регионального характера в лесах. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба минлеса.

«Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, поэтому с 3 августа отменяется режим ЧС в лесах регионального характера», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, ранее особый противопожарный режим отметили администрации Тындинского округа и Селемджинского районов. Однако пожароопасный сезон продолжается, в лесах необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

В понедельник, 31 июля, сообщалось о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Хабаровском крае. За два выходных дня в регионе потушили 49 лесных пожаров на общей площади порядка 90 тыс. га. Улучшению обстановки также способствовали дожди, прошедшие на севере региона. Уровень пожарной опасности снизился.