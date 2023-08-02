Фестиваль уличного кино стартует в Рязани

Рязань вновь проведет фестиваль уличного кино. В этом году гостей фестиваля ждет крупнейший в мире зрительский просмотр короткометражек, 1 тыс. площадок, а также голосование фонариками за понравившуюся работу.

Как уточняет РИА «7 новостей», мероприятия пройдут в период с 3 по 6 августа в Зеленом театре ЦПКиО. На 3 августа запланирована программа «Лучшее прошлых лет – 1», на 4 августа — внеконкурсная программа, на 5 августа — основная конкурсная программа, а на 6 августа — программа «Лучшее прошлых лет – 2».

Основным днем фестиваля станет 5 августа, пишет 62INFO.ru. В 18 часов на площади Зеленого театра откроется настоящая выездная киностудия. Гостям предложат стать участниками популярных фильмов. Они смогут выбрать фильм, попозировать оператору на фоне «хромакея» и получить ролик с выбранным фильмом со своим участием.

На сцене Зеленого театра проведут киноквиз для зрителей и разыграют 10 подарков. А в 20:30 в Зеленом театре начнется конкурсный показ Фестиваля уличного кино, после завершения которого зрители проголосуют за понравившийся светом фонариков своих смартфонов.

В конце июля сообщалось о старте в Москве молодежного конкурса видеоконтента, победители которого смогут отправиться в международные киноэкспедиции и снять собственные короткометражные фильмы.