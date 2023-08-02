Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца

Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца

2023-08-02 15:11:56

2023-08-02 15:11:56

2023-08-02 15:11:56

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