Осиные гнезда обнаружили на территории детсадов в Липецке

В Липецке на территории двух детских садов обнаружили осиные гнезда. Обошлось без пострадавших.

О случившемся пишет GOROD48 со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС. В ведомстве подвели итоги работы в июле и с начала года.

Так, на июль пришлось самое большое количество обращений — почти 15 тыс. Жители города несколько раз жаловались на осиные гнезда, два из них обнаружили на территории детских садов в Сселках и на проспекте Победы. В дошкольные учреждения оперативно выезжали специалисты регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Lipetskmedia также пишет, что 25 июля жители Липецка дважды ловили в своих квартирах летучих мышей, а на улице Плеханова был замечен переходивший дорогу кабан. У жилого дома у площади Ленина — Соборная прогуливалась лиса. Также лисицу видели на Саперном спуске, а в середине июля — на набережной.