Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Ставрополье
Общество
В ближайшие часы в Москве местами ожидаются дожди и грозы
Мир
Двое детей и один взрослый погибли на озере в Красноярском крае
Армия
МО опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве
Общество
Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа к цифровым сервисам
Общество
Толкнувшего подростка под поезд в московском метро отправили на лечение
Армия
Минобороны впервые сообщило об уничтожении САУ «Богдана» в зоне спецоперации
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 7 августа
Общество
ФАС выдала предупреждение главному оператору аэропорта Пулково
Мир
Три человека получили ранения в результате обстрела Ясиноватой
Происшествия
В Москве остановили Mercedes с 5 кг марихуаны
Мир
Оборонные компании США получат почти $10 млрд на замену передаваемого ВСУ оружия
Общество
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО «как к своим»

Температура воздуха может превысить норму в августе в Коми

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя температура воздуха в августе в Республике Коми может превысить климатическую норму на 1–2 градуса. Синоптики прогнозируют периоды с недобором осадков.

По данным регионального ЦГМС, в первой и второй декадах месяца погодные условия будут определять поля повышенного атмосферного давления. В третьей декаде августа возрастет влияние циклонов, пишет ИА «Комиинформ». В течение двух декад вероятны продолжительные периоды с недобором осадков, в третьей декаде количество дней с дождями увеличится.

До 10 августа в дневные часы будет преобладать температура в пределах +22…+27 градусов, на юго-западе — до +32 градусов. В третьей декаде дневная температура снизится до +15…+22 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали обильные осадки в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России. Из-за дождей вероятен выход воды на поймы рек и подтопления местности. Неблагоприятный прогноз затрагивает Забайкалье, Бурятию, Красноярский край и Амурскую область.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023