Температура воздуха может превысить норму в августе в Коми
Средняя температура воздуха в августе в Республике Коми может превысить климатическую норму на 1–2 градуса. Синоптики прогнозируют периоды с недобором осадков.
По данным регионального ЦГМС, в первой и второй декадах месяца погодные условия будут определять поля повышенного атмосферного давления. В третьей декаде августа возрастет влияние циклонов, пишет ИА «Комиинформ». В течение двух декад вероятны продолжительные периоды с недобором осадков, в третьей декаде количество дней с дождями увеличится.
До 10 августа в дневные часы будет преобладать температура в пределах +22…+27 градусов, на юго-западе — до +32 градусов. В третьей декаде дневная температура снизится до +15…+22 градусов.
Ранее синоптики спрогнозировали обильные осадки в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России. Из-за дождей вероятен выход воды на поймы рек и подтопления местности. Неблагоприятный прогноз затрагивает Забайкалье, Бурятию, Красноярский край и Амурскую область.