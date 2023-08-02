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Почти треть жителей США высказались за отправку войск на Украину

Newsweek: почти треть жителей США поддерживают отправку войск на Украину
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Фото: Global Look Press/ Staff Sgt. Scott Warner
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Почти треть жителей США поддерживают отправку американских военных на Украину. К таким выводам пришли специалисты компании Redfield & Wilton Strategies, которые провели опрос для издания Newsweek 2 августа.

Согласно полученным данным, 31% опрошенных одобрили или решительно высказались в пользу отправки американских войск в зону проведения специальной военной операции.

Четверть респондентов не поддержали, но и не высказали возражений против предложенного сценария. Еще 34% высказались против участия американских военных в конфликте.

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Ранее, 23 июля, президент России Владимир Пути заявил, что иностранные наемники на Украине несут значительные потери из-за своей глупости. Глава государства также заметил, что российская армия уничтожила рекордное количество западной техники

При этом представители властей США неоднократно заявляли, что Вашингтон не отправляет и не намерен отправлять военных для участия в украинском конфликте. Так, пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил в апреле, что американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины.

Однако постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия получает всё больше свидетельств о том, что Запад сильнее вовлекается в конфликт, в том числе путем участия военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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