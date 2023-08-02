Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля
Происшествия
В Мурманской области пропала группа туристов с четырьмя детьми
Мир
Politico сообщила о разочаровании союзников Украины в ее контрнаступлении
Армия
Военный эксперт назвал вероятную цель учений «Океанский щит - 2023»
Мир
Эрдоган заявил о рекордном числе туристов из РФ в 2023 году
Мир
Армия США готовит новую военную стратегию исходя из украинского конфликта
Мир
Министр обороны ФРГ призвал увеличить набор женщин в бундесвер
Мир
Комитет Госдумы заявил о финансовом неблагополучии США
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак дисквалифицирован на один матч чемпионата России
Мир
Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа в преддверии выборов
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов нацгвардии Украины в Запорожской области
Мир
Захарова отметила отсутствие поддержки акций против РФ со стороны народа Грузии
Армия
В Минобороны заявили о наступлении ВС РФ в ЛНР и Харьковской области

В Комсомольске-на-Амуре на бросившую младенца в коляске мать завели дело

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против 24-летней девушки, оставившей в состоянии алкогольного опьянения на девять часов своего полугодовалого сына в коляске на улице, в результате чего младенца госпитализировали с переохлаждением. Об этом 1 августа сообщили в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края.

Женщина оставила ребенка в коляске на улице на открытом воздухе в период с 22:00 31 июля до 07:30 1 августа.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего).

Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей
Чем объясняется этот рост и все ли случаи учитывает статистика

Накануне сообщалось, что прокуратура разыскивает родителей младенца, которого оставили одного на улице

Ранее, 24 июля, тело новорожденного мальчика нашли на придомовой территории по улице Киевской в Калининграде. Местные жители обнаружили труп утром того же дня и сразу обратились в правоохранительные органы. Мать младенца ищут.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023