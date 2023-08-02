В Комсомольске-на-Амуре на бросившую младенца в коляске мать завели дело

В Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против 24-летней девушки, оставившей в состоянии алкогольного опьянения на девять часов своего полугодовалого сына в коляске на улице, в результате чего младенца госпитализировали с переохлаждением. Об этом 1 августа сообщили в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края.

Женщина оставила ребенка в коляске на улице на открытом воздухе в период с 22:00 31 июля до 07:30 1 августа.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование.

Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего).

Накануне сообщалось, что прокуратура разыскивает родителей младенца, которого оставили одного на улице



Ранее, 24 июля, тело новорожденного мальчика нашли на придомовой территории по улице Киевской в Калининграде. Местные жители обнаружили труп утром того же дня и сразу обратились в правоохранительные органы. Мать младенца ищут.