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Работникам госучреждений Пензенской области проиндексируют зарплаты

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В Пензенской области работникам государственных учреждений и организаций проиндексируют зарплаты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, должностные и базовые оклады, ставки зарплаты работников госучреждений, которые финансируются из регионального бюджета, увеличатся на 5,5% с 1 июля. Соответствующие изменения будут внесены в положения об оплате труда. При индексации размеры окладов и ставок будут округлены до целого рубля в сторону увеличения. Областному минфину поручено предусмотреть в местном бюджете дополнительные средства на реализацию постановления.

Руководствоваться этим документам будут органы местного самоуправления муниципальных образований. Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы правительства области Вячеслав Космачев, который координирует вопросы социальной политики, пишет ИА «Пенза-пресс».

В начале июля сообщалось, что зарплата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области. В регионе зарплату проиндексируют на 8−10%.

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