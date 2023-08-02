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В США заявили о ежедневном усилении России при одновременном истощении Украины

Экс-разведчик США Риттер: каждый день Киев становится слабее, а Москва сильнее
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Конфликт России и Украины идет на истощение, но Киев слабеет с каждым днем, а Москва становится сильнее, заявил во вторник, 2 августа, бывший разведчик США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Суть в том, что Украина ведет войну на истощение с Россией, где она становится слабее с каждым днем, а Россия с каждым днем ​​становится сильнее», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем за месяц контрнаступления не смогли дойти до первой линии российской обороны, хотя по первоначальным планам Киев рассчитывал сокрушить российскую армию и выйти к Азовскому морю.

«Когда вы теряете 30 тыс. солдат и у вас нет еще 30 тыс., чтобы заменить их, это ослабляет общие военные усилия», — заявил Риттер.

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Накануне бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что поставленная киевским властям западная техника не помогла ВСУ достичь успеха в контрнаступлении, поскольку она в огромных количествах была уничтожена в ходе сражений.

Президент РФ Владимир Путин 23 июля заявил о провале контрнаступления украинских войск. Российский лидер также заметил, что российскими силами уничтожено рекордное количество западной техники, погибли тысячи военнослужащих ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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