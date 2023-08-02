Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля
Происшествия
В Мурманской области пропала группа туристов с четырьмя детьми
Политика
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Мир
Захарова заявила о найденном документе о действиях Японии во Второй мировой войне
Армия
В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит - 2023»
Армия
Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ около Работино
Мир
В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины
Мир
В Кремле прокомментировали информацию о сопротивлении Бразилии расширению БРИКС
Общество
Песков прокомментировал выдачу оружия белгородским добровольцам теробороны
Мир
Обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены
Мир
Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере
Политика
В МГУ заявили о необходимости выработки критериев расширения БРИКС
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля
Сюжет:

Депутат рады допустил объявление зимой большой мобилизации на Украине

0
Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине зимой может быть объявлена масштабная мобилизация. Об этом 2 августа сообщил народный депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите, — это накопление для проведения если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации», — заявил он.

По его словам, также до конца 2024 года в стране будет продлеваться военное положение. Это будет сделано для того, чтобы не проводить на Украине выборы до того, как будет избран следующий президент США.

«Какие выборы на Украине перед выборами в Штатах? Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований», — сказал Дубинский.

Без объявления волны: как на Украине проходит новый этап мобилизации
От облав на улицах военкомы перешли к штурмам домов и квартир

Ранее, 27 июля, стало известно, что из-за продления военного положения на Украине намеченные на конец октября парламентские выборы проводиться в стране не будут. Депутаты Верховной рады также продлили на три месяца действие всеобщей мобилизации.

29 июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, у которых жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

До этого, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» также заявлял, что новые выборы президента в стране могут пройти только после завершения боевых действий. В период же военного положения, введенного в стране, согласно закону, выборы проводить нельзя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023