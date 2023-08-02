Депутат рады допустил объявление зимой большой мобилизации на Украине

На Украине зимой может быть объявлена масштабная мобилизация. Об этом 2 августа сообщил народный депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

«Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите, — это накопление для проведения если не всеобщей, то очень большой мобилизации. Чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей — это подготовка к большой мобилизации», — заявил он.

По его словам, также до конца 2024 года в стране будет продлеваться военное положение. Это будет сделано для того, чтобы не проводить на Украине выборы до того, как будет избран следующий президент США.

«Какие выборы на Украине перед выборами в Штатах? Соответственно, продолжение военного положения до конца года, чтобы уже с новой американской администрацией достигать компромиссов, согласований», — сказал Дубинский.

Ранее, 27 июля, стало известно, что из-за продления военного положения на Украине намеченные на конец октября парламентские выборы проводиться в стране не будут. Депутаты Верховной рады также продлили на три месяца действие всеобщей мобилизации.

29 июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, у которых жена, муж или родители имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

До этого, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» также заявлял, что новые выборы президента в стране могут пройти только после завершения боевых действий. В период же военного положения, введенного в стране, согласно закону, выборы проводить нельзя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.