Еще один мост через реку Туру возведут в Тюмени

В Тюмени планируют построить новый мост через реку Туру. Объект прописан в генплане города, разработанного до 2040 года, сообщает городская администрация.

Предполагается, что мост возведут в районе улиц Береговой и Сургутской.

Как уточняет Megatyumen.ru, сейчас через реку Туру в Тюмени переброшены четыре моста. Три из них автомобильные, один предназначен только для пешеходов.

28 июня сообщалось, что на территории Тюменской области в 2023 году отремонтируют около 600 км дорог. Половина из них — дороги регионального значения, другая половина — это улицы населенных пунктов.