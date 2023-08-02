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Светофоры на двух улицах Астрахани настроят на «зеленую волну»

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В Астрахани на двух улицах появится «зеленая волна». Светофоры отрегулируют на улицах Адмиралтейской и Свердлова в рамках эксперимента с выделенными полосами.

Если автомобиль будет ехать со скоростью 40 км/ч, он попадет под постоянный зеленый сигнал, уточняет «Астрахань-24».

В региональном управлении ГИБДД УМВД РФ рассказали о снижении количества ДТП с участием общественного транспорта. Тестирование выделенных полос началось 10 июля, и с тех пор произошла только одна авария, пострадал один человек. В июне за тот же период было семь ДТП с пятью пострадавшими.

Выделенные полосы тестируют на четырех улицах города. После того как появятся автобусы малой и средней вместимости, выделенки начнут функционировать на 22 участках улично-дорожной сети города.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что в Москве на 84 улицах появится новая, синяя, разметка на местах платной парковки. Нововведение соответствует новым правилам ПДД, которые вступили в силу 1 марта.

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