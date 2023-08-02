МЧС предупредило жителей Оренбуржья об аномальной жаре

Повышение температуры воздуха спрогнозировали синоптики в Оренбургской области в начале августа. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

По данным МЧС, 3 августа столбики термометров достигнут +32 градусов. Об этом пишет ИА «Оренбуржье». Жара ожидается в большинстве районов.

Оренбуржцам рекомендуют соблюдать питьевой режим и не находиться на солнце длительное время.

В ночь на 2 августа в Челябинске выпало больше месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены 20 придомовых территорий и 13 участков дорог. К местам подтоплений направлены аварийные службы, потопы удалось устранить в оперативном режиме.