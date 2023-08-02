Юрист разъяснил закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих дистанционно, в том числе из-за границы. Об особенностях нового закона «Известиям» 2 августа рассказал директор департамента трудового права в SuperJob Александр Южалин.

Согласно подписанному президентом закону, поправки предусматривают установление ставок налога с заработков россиян, которые работают дистанционно как из-за границы, так и из России: 13% — если доходы за налоговый период составляют менее 5 млн рублей или равны 5 млн, и 15% с суммы доходов, превышающих 5 млн. Нововведение касается сотрудников российских компаний, которые работают удаленно и по трудовым договорам, в том числе из-за границы, и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).



Как отметил Южалин, налоговое резидентство сотрудника (или исполнителя), не будет иметь значения. По его мнению, эти изменения благоприятно скажутся и на работодателе, и на работнике: работодателю не придется выяснять налоговое резидентство работника, чтобы правильно удержать налоги, а работник не будет платить больше налогов в случае утраты резидентства.



«Такие налоговые ставки установлены в связи с тем, что доходы дистанционных работников и исполнителей по договорам ГПХ теперь относятся к доходам от источников в РФ», — добавил юрист.



По его словам, согласно изменениям, которые внесены и в ст. 208 Налогового кодекса РФ, теперь к доходам от источников в РФ относятся вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции, заключенные с российской организацией или обособленным подразделением иностранной организации, зарегистрированным на территории РФ. При этом обособленные подразделения российских организаций, зарегистрированных за пределами РФ, сюда не относятся. Также важно, чтобы трудовой договор предусматривал условие о выполнении трудовой функции дистанционно.

Кроме того, как рассказал юрист, сюда относятся доходы исполнителя по договору ГПХ, если работы или услуги оказаны с помощью российского интернет-сегмента, но при соблюдении хотя бы одного из следующих условий: налогоплательщик — физическое лицо является налоговым резидентом РФ; доходы получены налогоплательщиком — физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории РФ; источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

Для дистанционных работников изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, для исполнителей по договору ГПХ — с 1 января 2025 года.



Как отметил Южалин, сейчас всё зависит от налогового статуса работника (резидент он или нерезидент). Резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения в РФ. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.



На сегодняшний день с доходов работника должен уплачиваться НДФЛ в размере: 13% (15% для высокооплачиваемых работников) — для резидентов РФ, 30% — для нерезидентов РФ.



«Однако на практике работодателю практически невозможно отследить, когда работник потеряет статус резидента, чтобы иначе проводить удержание и уплату НДФЛ. У работодателя фактически нет инструментов для мониторинга этой ситуации, а сам сотрудник не обязан сообщать работодателю о смене места жительства. С принятием нового закона необходимость отслеживать статус работника в скором времени отпадет», — объяснил он.

Кроме того, по его словам, если официально по условиям трудового договора сотрудник работает за рубежом, то такие доходы сейчас признаются доходами, полученным от источников за пределами РФ. В этом случае работник, имеющий статус налогового резидента РФ, должен исчислять, декларировать и уплачивать налог на доходы физических лиц самостоятельно по завершении налогового периода. Если же такой сотрудник не имеет статуса налогового резидента РФ, то доходы не являются объектом обложения НДФЛ в Российской Федерации, то есть налог работник платит сам в соответствии с законодательством другого государства.



«По новым правилам все работники окажутся в равных условиях. Независимо от их резидентства, с их доходов будет удерживаться и перечисляться налог», — подытожил Южалин.

Законопроект для работающих из-за границы россиян был внесен в Госдуму в апреле. Тогда член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала инициативу чрезвычайно актуальной.



После этого законопроект был отозван для уточнений и повторно внесен 31 мая. 21 июля в III чтении депутаты Госдумы одобрили поправки и приняли закон, устанавливающий ставку НДФЛ 13 или 15%. Позже, 28 июля, Совет Федерации также одобрил закон о единой ставке налога для работающих в удаленном формате.