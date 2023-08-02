Politico сообщила о разочаровании союзников Украины в ее контрнаступлении

Союзники Украины разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. Об этом 1 августа пишет Politico.

«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские силы предприняли новый удар <...>, то их постигло сильное разочарование», — говорится в статье американской газеты.

По словам представителей министерства обороны США, последние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесли значительных результатов. В оборонном ведомстве также рассказали, что сейчас с украинской стороны в конфликте принимает участие 150 тыс. военнослужащих, несколько бригад из которых обучались на Западе, отмечает Politico.

Ранее, 31 июля, телеканал CNN сообщил, что усилившиеся попытки украинской армии прорвать мощную оборону российских войск на юге могут говорить о новом этапе контрнаступления. В материале отмечалось, что ВСУ мешают танковые ловушки, минные поля и другие препятствия. Кроме того, попытки наступления предотвращаются российской авиацией.

До этого, 27 июля, газета The New York Times писала, что украинские войска начали основную фазу контрнаступления. Издание со ссылкой на представителей Пентагона отметило, что Украина бросила в бой тысячи военнослужащих, которые находились в резерве.

В этот же день президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ активизировали боевые действия на запорожском направлении. При этом он подчеркнул, что ни на одном из участков боестолкновений противник успеха не имел.

При этом 21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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