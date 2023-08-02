Велосипедистка пострадала в результате наезда авто в Мценске

В городе Мценске Орловской области в результате наезда автомобиля пострадала женщина-велосипедистка. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 1 августа на улице Машиностроителей. Предварительно установлено, что 41-летний водитель Chevrolet Cobalt при повороте на придомовую территорию допустил наезд на 38-летнюю женщину на велосипеде.

В результате ДТП велосипедистка получили различные травмы, пишет InfoOrel.ru. Женщину госпитализировали.

27 июля в Якутии 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил 24-летнего велосипедиста, двигавшегося по встречной полосе. Молодой человек погиб на месте.