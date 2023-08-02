Годовалый ребенок опрокинул на себя кипяток в поезде в Ленобласти

В Тихвинскую межрайонную больницу Ленинградской области госпитализирован младенец, который опрокинул на себя кипяток в поезде. Об этом в среду, 2 августа, сообщает телеканал «78».

Накануне маленького мальчика, которому исполнится год во второй половине августа, и его маму сняли с проходящего поезда. Врачи диагностировали у ребенка термические ожоги лица, туловища и руки I-II степени. У малыша обожжено 20–25% тела.

По данным телеканал, ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам матери, сын опрокинул на себя кипяток. Организована проверка.

В конце мая похожий инцидент произошел в поезде в Иркутской области. Шестилетний мальчик облился кипятком, оставшись без присмотра взрослых.