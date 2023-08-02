Пляж Песочный в Севастополе временно закроют для ликвидации боеприпаса в море

В Севастополе временно ограничат доступ на пляж Песочный. Решение принято в связи с необходимостью ликвидировать боеприпас в море, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Работы пройдут ориентировочно 2 августа с 14:00 до 17:00. Специалисты намерены уничтожить (подорвать) подводный взрывоопасный объект, пишет ИА «Крыминформ».

«Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно», — отметил губернатор.

Ранее в этот же день Развожаев предупредил о плановом уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на полигоне в районе Кара-Кобы.