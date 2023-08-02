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Министр обороны ФРГ призвал увеличить набор женщин в бундесвер

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Фото: Global Look Press/imago images.de
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в среду, 2 августа, во время посещения карьерного центра бундесвера в Штутгарте призвал активизировать усилия по набору женщин и лиц с миграционным прошлым в Вооруженные силы республики.

«У нас в Германии много, много миллионов людей, которые живут здесь во втором или третьем поколении, имеют историю миграции, имеют немецкий паспорт и которых мы в настоящее время не набираем в бундесвер по разным причинам», — передает слова Писториуса Handelsblatt.

Он также намерен ускорить процесс поступления людей на обучение и службу в бундесвере. При этом он призвал выстраивать реалистичную рекламную кампанию вокруг службы в немецких войсках.

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23 июля газета Bild am Sonntag сообщила о серьезных проблемах Вооруженных сил Германии. По данным газеты, по состоянию на 31 мая почти 70 тыс. человек еще не прошли проверку безопасности, необходимую для полной готовности к службе.

9 июля депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт в интервью «Известиям» рассказал о неспособности бундесвера защищать Германию. Страна плохо подготовлена к возможным негативным последствиям затягивания конфликта на Украине как в военном, так и в экономическом отношении, сказал он.

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