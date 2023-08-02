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Армия США готовит новую военную стратегию исходя из украинского конфликта

Defense News: армия США разрабатывает новую стратегию по применению вооружений
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Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK
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Сухопутные войска США приступили к работе над новой стратегией по применению вооружения на основе выводов, сделанных в процессе наблюдения за украинским конфликтом. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на главу командования перспективных разработок армии страны Джеймс Рейни.

«Мы тщательно изучили стратегическую стрельбу, которая лежит в основе стратегии использования прицельного огня. Сейчас мы делаем то же самое для обычных вооружений», — цитирует издание слова высшего начальника.

По словам Рейни, новая тактика определит возможности и потенциал имеющихся вооружений, а также потребности армии в перспективе. По его словам, для армии важны как обычные виды вооружений, как и высокоточные.

Он добавил, что стратегия базируется на нуждах тихоокеанских подразделений американских войск и на ведении боевых действий Вооруженными силами Украины.

«Как мы видим из ситуации на Украине, высокоточное оружие и новые технологии имеют большое значение, но ключевую роль на поле боя играет традиционная, осколочно-фугасная, артиллерия», — заключил Рейни.

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Ранее, 31 июля, сообщалось, что американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams.

Ранее в этот день американский посол в Киеве Бриджит Бринк указала, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. Таким образом она прокомментировала очередной пакет помощи Киеву в размере $1,25 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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